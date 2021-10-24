В Волгоградской области за неделю подорожал сахар

В Волгограде дорожает сахар. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Волгоградской области на 1 рубли 30 копеек или 1,24% подорожал сахар. Теперь за килограмм покупатели отдают 47,20 рублей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Волгоградстате, специалисты которого провели мониторинг цен на потребительские товары и услуги за минувшую неделю. При этом, отмечают эксперты, на 2,7% подешевела соль - сейчас он стоит 10 рублей.

Что касается овощей, то резко выросла стоимость огурцов и помидоров – на 11,7% и 18,36% соответственно. За килограмм огурцов волгоградцы платят 100 рублей 50 копеек, за томаты – 106 рублей 36 копеек. Картофель подорожал на 2,65 % и стоит в среднем 42 рубля 58 копеек.

Подешевели лук и морковь на 2,64% и 2,63% соответственно. Лук стоит 23 рубля 45 копеек, а морковь 32 рубля 52 копейки.