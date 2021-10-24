25 октября в Волгограде и области резко похолодает, а ночью будут заморозки

В Волгограде резко похолодает. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Конец октября подарил волгоградцам несколько теплых деньков, а дальше по прогнозам синоптиков жителей Волгограда и области ждет резкое похолодание. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, 25 октября ночные температуры опустятся до -4 градусов, а днем ожидается максимум +9 тепла.

В понедельник в Волгограде возможны небольшие дожди, ветер будет очень холодный, северо-западный и довольно сильный – местами порывы достигнут 14 метров в секунду. Ночью заморозков не будет, температура опустится до +2...+4°, а днем ожидается +5...+7°.

В некоторых районах области ударят заморозки: ночью синоптики прогнозируют +1...+6, местами при прояснении до -4º. При этом дневные температуры поднимутся до +9°.