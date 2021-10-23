«Ротор» не смог обыграть «Аланию» на своем поле

"Ротор" смог порадовать болельщиков, хотя снова сыграл со счетом 0:0. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 19-м туре первенства ФНЛ «Ротор» 23 октября 2021 года принимал на своем поле «Аланию». Несмотря на поддержку болельщиков волгоградская команда не смогла прервать серию ничьих. Матч «Ротор» - «Алания» на «Волгоград Арене» завершился со счетом 0:0. И гости, и хозяева поля набрали по одному очку.

Этот матч был, пожалуй, одним из самых эмоциональных в сезоне. В отличие от прошлых домашних встреч «Ротор» показал и командную игру, и характер, и волю к победе, но больше ничем порадовать фанатов не смог. Хотя в конце, когда футболисты вышли к трибуне, болельщики кричали им «Молодцы!».

У «Ротора» в этом сезоне уже 11 ничьих в 19 турах. Таких результатов нет больше ни у одного клуба ФНЛ. После вылета из РПЛ сине-голубые плетутся в хвосте турнирной таблицы.

Следующим на «Волгоград Арене» будет матч Кубка России. «Ротор» принимает «Ахмат». Встреча состоится 27 октября в 17.30. Болельщиков пустят на трибуны только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации от коронавируса или документа о перенесенном в течение полугода заболевании. На детей ограничения не распространяются. Билеты уже в продаже – все места по 200 рублей.