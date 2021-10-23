Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2021 16:01

На правом склоне поймы Царицы высадили еще сто деревьев

Продолжает благоустройство частный инвестор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более тысячи растений уже украсили склон.

Более тысячи растений уже украсили склон.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Правый склон поймы Царицы в Волгограде вскоре станет более зеленым. В эко-парке высадят новые деревья и кустарники, радовать глаз будет альпийская горка, освещать дорожки будут новые фонари. А еще на участке от сквера Пахмутовой до улицы Калинина появятся лавочки и смотровая площадка с видом на Волгу. Все это – за счет частного инвестора, сообщили в мэрии.

- Общественное пространство украсили порядка 100 деревьев высотой до 4 метров. Среди них: береза, клен, черемуха, дерен, ель и другие сорта, акклиматизированые к погодным условиям региона, - рассказали в городской администрации.

Работы по озеленению на правом склоне поймы Царицы стартовали в начале октября. Там уже высадили около тысячи растений, среди которых калина, спирея, лапчатка, айва, барбарис, можжевельник, а также злаковые и многолетние травы. Подрядчик соорудил альпийскую горку, проложил кабель и установил опоры для светильников. Есть на склоне и поливочный водопровод с капельными и дождевальными оросителями. Ждут сделанные на заказ новые лавочки.

Эта прогулочная зона свяжет общественные пространства, которые обновили ранее, - сквер Пахмутовой, парк Царицынский и сквер у Гасителя. Благоустроить участок площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров решила группа IT-компаний Modesco. По данным инвестора, завершить работы здесь должны в первом полугодии 2022 года.