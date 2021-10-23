На правом склоне поймы Царицы высадили еще сто деревьев

Более тысячи растений уже украсили склон. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Правый склон поймы Царицы в Волгограде вскоре станет более зеленым. В эко-парке высадят новые деревья и кустарники, радовать глаз будет альпийская горка, освещать дорожки будут новые фонари. А еще на участке от сквера Пахмутовой до улицы Калинина появятся лавочки и смотровая площадка с видом на Волгу. Все это – за счет частного инвестора, сообщили в мэрии.

- Общественное пространство украсили порядка 100 деревьев высотой до 4 метров. Среди них: береза, клен, черемуха, дерен, ель и другие сорта, акклиматизированые к погодным условиям региона, - рассказали в городской администрации.

Работы по озеленению на правом склоне поймы Царицы стартовали в начале октября. Там уже высадили около тысячи растений, среди которых калина, спирея, лапчатка, айва, барбарис, можжевельник, а также злаковые и многолетние травы. Подрядчик соорудил альпийскую горку, проложил кабель и установил опоры для светильников. Есть на склоне и поливочный водопровод с капельными и дождевальными оросителями. Ждут сделанные на заказ новые лавочки.

Эта прогулочная зона свяжет общественные пространства, которые обновили ранее, - сквер Пахмутовой, парк Царицынский и сквер у Гасителя. Благоустроить участок площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров решила группа IT-компаний Modesco. По данным инвестора, завершить работы здесь должны в первом полугодии 2022 года.