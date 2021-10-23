27 октября в Волгоградской области объявят учебную тревогу

Сирены будет слышно с 10 до 11 часов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Волгограде и области второй раз за месяц будут выть сирены. В среду, 27 октября 2021 года, в регионе объявят учебную тревогу. В этот день планируют провести испытания региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения, сообщили в комитете безопасности жизнедеятельности.

- С 10 до 11 часов планируется задействовать средства оповещения для передачи информации и сигналов до органов управления, - рассказали в ведомстве.

На деле волгоградцы в городах и поселках региона услышат в среду учебные сигналы «Внимание всем!» и «Воздушная тревога», а затем «Отбой воздушной тревоги». Жителей просят не пугаться тревожных сирен.

Напомним, в прошлый раз услышать сирены жители области могли в начале октября. В Волгограде они были непривычно громкими.