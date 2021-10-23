Камышанам разъяснили, где будут лечить больных раком после закрытия филиала онкоцентра

Онкодиспансер в Волгограде вскоре превратится в большой медицинский комплекс. Фото АВО.

Медики из камышинского филиала Волгоградского областного онкодиспансера будут работать либо в горбольнице Камышина, либо перейдут в головной онкоцентр в Волгограде. А лечить от рака жителей Камышинского и соседних районов будут в местном ЦАОПЕ, сообщила главный внештатный онколог комитета здравоохранения Волгоградской области Надежда Коваленко.

- Жители Камышина и Камышинского района будут получать медицинскую помощь по профилю онкология в полном объеме. Помощь в условиях дневного стационара в ЦАОПе будет оказываться по месту жительства, в том числе для пациентов, проходящих курсы химиотерапии, - главный онколог региона Надежда Коваленко разъяснила, где будут лечить больных раком после закрытия филиала онкодиспансера в третьем по величине городе региона.

Объясняют решение тем, что в новом ЦАОПе есть современное оборудование, которое в разы превосходит по качеству и возможностям тому, что было филиале.

- Взаимодействие между ЦАОП и областным онкоцентром выстроено так, что случаи, требующие оперативного вмешательства, будут рассматриваться исключительно с привлечением высококлассных специалистов головного офиса, - подчеркивает врач.

Так что на операцию больным раком камышанам, котовчанам и их соседям придется ехать в Волгоград. А в ЦАОПе Камышина они смогут пройти химио- и гормонотерапию.