Беременная женщина и трое молодых людей пострадали в ДТП в Волгограде

Авария случилась на Второй продольной. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария произошла поздним вечером 22 октября в Ворошиловском районе Волгограда. На Второй продольной около 22 часов столкнулись «ВАЗ-21099» и «Шкода Рапид». Машины всмятку, четыре человека пострадали. В результате ДТП, в больницу с травмами увезли беременную женщину и троих молодых людей, сообщили в региональном главке МВД России.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По предварительной информации, 21-летний водитель отечественной легковушки ехал по улице Череповецкой в сторону центра. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением. «ВАЗ-21099» выехал на встречку и врезался в «Шкоду Рапид». Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Травмы получили два человека, которые находились в ВАЗе, и две пассажирки иномарки, среди которых была беременная.

- Водитель «ВАЗ-21099», его 21-летний пассажир, 17-летняя и 21-летняя беременная пассажирка автомашины «Шкода Рапид» доставлены в медучреждения, - сообщили в полиции.