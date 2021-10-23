Орудия труда эпохи мезолита нашли ученые под Волгоградом

Находки ученых неказисты, но имеют историческую ценность. Фото: АВО

Волгоградские ученые исследуют стоянку древнего человека под названием «Зимовская», которую обнаружили во Фроловском районе. При раскопках археологи уже обнаружили несколько интересных находок - орудия труда эпохи мезолита и камни со сколами, из которых их делали, сообщили в комитете госохраны объектов культурного наследия.

- Объект по своим характеристикам очень напоминает древнюю мастерскую, - цитирует ведомство археолога Павла Клименко.

Начали раскопки на стоянке человека из каменного века в прошлом году. Команда археологов ВОНПЦ и музея-заповедника «Старая Сарепта» обнаружила несколько каменных орудий и заготовок под них. Это позволит ученым больше узнать о том, как жили люди того времени, каким был их быт. После исследований все обнаруженные артефакты отправятся в областной краеведческий музей.