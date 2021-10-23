Один погиб и двое пострадали в ДТП с «Камазом» и иномаркой в Волгоградской области

Страшная авария случилась в восьмом часу вечера. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария случилась вечером в пятницу, 22 октября, на ростовской трассе в Волгоградской области. «Камаз» и иномарка лоб в лоб столкнулись в начале восьмого на 190 километре автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский» в Чернышковском районе. Легковушка превратилась в груду металла. Один пассажир погиб на месте ДТП, двое из иномарки оказались в больнице, сообщили в региональном главке полиции.

По предварительным данным, 55-летний водитель на Hyundai IX35 ехал в сторону Волгограда и в какой-то момент не справился с управлением на темной трассе. Иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим навстречу большегрузом. Водитель «КАМАЗ-732702» не пострадал.

Водитель Hyundai и его 54-летний пассажир получили серьезные травмы, их отвезли в больницу. Еще один пассажир иномарки – 47-летний мужчина – получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии.