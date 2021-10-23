Список аварийных домов пополнила двухэтажка на юге Волгограда

Старые двухэтажки пополняют перечень домов под снос. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одну за другой в Волгограде признают аварийными и подлежащими сносу двухэтажки послевоенной постройки. На этот раз список домов на расселение пополнил дом №18 на улице 2-я Динамовская в Красноармейском районе, сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора.

Дом на юге Волгограда был построен в 1955 году и давно вызывал опасения жильцов. После обследования технического состояния старенькой двухэтажки инспекция составила заключение, при рассмотрении которого межведомственная комиссия администрации Красноармейского района нашла достаточно оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу.

Rроме того, за последнюю неделю список аварийных домов пополнил дом на улице Красногорской, 89 в Кировском районе.