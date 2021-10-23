В 5 районах Волгограда отключат свет 25 октября

Электричества не будет несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После перерыва на выходные волгоградские энергетики продолжат плановые ремонты на электросетях и ЛЭП. Так что в понедельник, 25 октября 2021 года, жители пяти районов Волгограда снова на несколько часов останутся без света, возможности включить электроприборы, смотреть телевизор и работать на удаленке. В графике отключений электричества на 25 октября 2021 указаны дома Красноармейского, Кировского, Советского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда, сообщили в «Россети Юг». Обесточивать будут не весь район целиком, а лишь несколько улиц. Публикуем полный список адресов.

На Красном 25 октября 2021 обесточат дома на двух улицах. Уже не в первый раз сидеть без электричества будут жители улицы Кравченко, домов №2, 1б, 1в, 230/3, 230/153 и 230/144, и улицы Аграрной, домов №2-10, 2а, 4а и 6а. Света не будет с 9 утра до 17 часов.

В Красноармейском в понедельник также с 9 до 17 часов останутся без электроснабжения жители трех улиц: Мачтозаводской, дома №130, 132, 134, 136, 152, 40 лет ВЛКСМ, №32 и34, Пятиморской, №33 и 35. Четыре улицы в Кировском районе частично оставят без света с 9.00 до 18.00. В списке коммунальных страдальцев окажутся: улица Абганеровская, №4-30, 23, переулок Ковыльный, дома №11-5 и 4-6, улица Лавровая, дома №37 и 49, улица Чехова, №2-12 и 3-7.

В Ворошиловском районе Волгоград 25 октября света не будет с 9 до 15 часов в многоэтажках на улицах Циолковского, 1а, Пугачевская, 4 и 6, Калинина, 3. И на весь день с 9.00 до 17.00 обесточат дома на улицах Ивановского, 1-13, 2-20, Пинская, 3а, 3-27, Рогачевская, дома №11-23, 6, 8, Чистяковская, дома №3, 13, 8 и 10.

А в Советском районе уже в которых раз без электроснабжения останутся обитатели улиц по адресам: Геологическая, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, переулок Мостового, дома №9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, улица Мостового, дома №2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 7, улица Юная, дома №2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2. Обесточат дома с 9 утра до 17.00.