Более 366 тысяч доз вакцины от гриппа получила Волгоградская область

Прививке от гриппа волгоградцы доверяют. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградскую область поступила крупная партия вакцины от гриппа – более 366 тысяч доз препарата «Совигрипп». Более 179 тысяч доз предназначено для взрослых и более 186 тысяч – для детей. Вакцина оперативно распределяется по прививочным пунктам, со склада ее будут выдавать и в выходные дни, сообщили в облздраве.

Сделать прививку от гриппа волгоградцы могут в 64 больницах и поликлиниках региона, а также в прививочных пунктах в торговых центрах и в музее «Россия – моя история». На сегодня вакцинацию от гриппа прошли более 618 тысяч человек.

По данным ведомства в состав вакцины «Совигрипп» входят три инактивированных штамма гриппа, которые ожидаются в этом сезоне. Детскую вакцину дают малышам с полугода, также она подходит для беременных.