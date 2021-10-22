Схему движения скоростного трамвая в Волгограде сократят в выходные

Скоростной трамвай в Волгограде временно будет ходить по сокращённой схеме. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В эти выходные волгоградцы будут ездить на скоростном трамвае по сокращенной схеме. Это связано с производственными операциями по соединению рельсов на линии, сообщили в мэрии. 23 и 24 октября СТ временно будут ходить от станции «Ельшанка» до остановки «Стадион «Монолит».

Как сообщили в мэрии Волгограда, в субботу и воскресенье временно приостанавливается движение трамваев на участке СТ от конечной «ВГТЗ» до «Гимназии № 14». Скоростной трамвай будет ездить в других границах – от «Ельшанки» до «Монолита». Подрядчику нужно в светлое время суток провести некоторые операции по соединению рельсов методом алюминотермитной сварки. Работы в дни с небольшим пассажиропотоком минимизируют неудобства для горожан.

Сейчас подрядная организация соединяет рельсовое полотно на обновленном участке: от конечной остановки скоростного трамвая в Тракторозаводском районе до станции «Завод «Баррикады» в Краснооктябрьском.