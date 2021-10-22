Погода в Волгограде будет теплой в субботу и дождливой в воскресенье

В субботу в Волгограде будет теплее, чем в воскресенье Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В предстоящие выходные погода в Волгоградской области будет изменчивой. Если в субботу ожидается тело, то воскресенье станет прохладным и дождливым. 23 октября в Волгограде и области будет переменчивая облачность без существенных осадков, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Западный и юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области в ночные часы составит +4...+9º, местами при прояснении до 0º. Днем в субботу +15...+20º. В Волгограде в ночь на 23 октября +7...+9°, днем +15...+17°.

В воскресенье ночью и утром синоптики прогнозируют небольшие дожди на всей территории региона, днем осадки не ожидаются. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. По области температура воздуха в ночь на воскресенье +5...+10, местами при прояснении до 0º, днем +9...+14°. В Волгограде в ночные часы +8...+10, в дневные +11...+13°.