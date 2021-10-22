В Волжском задержали браконьера, в машине которого нашли 90 кг рыбы

Мужчине грозит 2 года тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В четверг, 21 октября, инспекторы ДПС задержали в Волжском 59-летнего браконьера. В его машине «Сузуки Джимми» полицейские нашли 90 кг рыбы частиковых пород, а еще электроудочку и надувную лодку. Рыбак не стал отрицать вину и признался, что промышляет на реке Ахтуба в Среднеахтубинском районе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении браконьера возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением электротока».

- Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - уточнили в ведомстве.