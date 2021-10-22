В Волгограде осудили одного из членов банды работорговцев

Одного из сообщников осудили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2021 года волгоградский следком раскрыл подробности шокирующего уголовного дела о банде работорговцев. Сегодня, 22 октября, одному из фигурантов вынесли приговор. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, Красноармейский районный суд отправил 39-летнего преступника в колонию строгого режима на 4,5 года.

Напомним, с 2016 года банда из пяти человек похищала людей, в основном без места жительства, и продавала их в трудовое рабство фермерам. В общей сложности преступники обогатились на 9 жертвах. Пострадали 5 мужчин и 3 женщины в возрасте от 40 до 56 лет. Информация о последнем потерпевшем не уточняется.

- «Живой товар» перевозили в районы области либо на территорию соседних субъектов, где его охотно приобретали фермеры, которые использовали рабский труд на животноводческих точках. Чтобы похищенные не оказывали сопротивление их избивали либо угрожали электрошокером, - сообщила о жутких подробностях этого дела старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Осужденный мужчина пошел на встречу следствию, заключил досудебное соглашение. Остальные находятся на скамье подсудимых.