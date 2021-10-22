Приходите парами: в Волгограде снова выстраиваются очереди на вакцинацию

Даже за 20 минут до закрытия в пунктах масса желающих привиться. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На уходящей неделе в волгоградские пункты вакцинации снова выстроились очереди. Совпало и то, что в регионе ввели QR-коды, и то, что у многих подошло время второй прививки от коронавируса. Если еще пару недель назад врачи скучали и закрывали прививочные кабинеты раньше графика, то сейчас и в конце рабочего дня в центрах вакцинации от COVID-19 толпятся очереди.

- За мужчиной не занимайте, - в третий раз кричит врач новым желающим сделать прививку в Ворошиловском торговом центре. Мы через полчаса закрываемся, больше никого принять не успеем.

На часах 18.00. Люди объясняют, что только закончили работать, когда же еще прививаться?

- А мы работаем до 18.30, почитайте график, - объясняет врач 4-й поликлиники Ворошиловского района. Это медучреждение задействовано в проведении вакцинации в торгушке.

Десятки людей разворачиваются и уходят. Они разочарованы. Без QR-кода они натыкаются на кучу ограничений, а сделать прививку целая проблема. Медики разводят руками и советуют попытаться успеть на вакцинацию в поликлиники, которые работают до 8 часов вечера.

В медучреждениях написано, что делают прививки они только по записи. Все объявления отправляют людей на Госуслуги. Впрочем, в 3 поликлинике на Советской вакцинируют всех. Для прививок отвели отдельное крыло, где людей осматривают сразу несколько терапевтов. Большая очередь рассасывается быстро. Долго приходится сидеть тем, кто не найдет себе пару.

- Часть людей пришли делать 1 компонент «Спутника V», другая часть – второй компонент, третьи хотят привиться «Лайтом». Во всех случаях нужна пара – ампула рассчитана на 2 дозы, одной прививают сразу двоих, - сотрудники разъясняют это каждому пришедшему. Поэтому приходить на прививку врачи советуют днем – вечером вы можете просто не дождаться второго человека, который хочет привиться той же вакциной. Ведь многие идут уже со своей парой.

В выходные волгоградцев ждут на прививку в торговых центрах города и большом прививочном центре «Россия. Моя история». Не забудьте паспорт и СНИЛС. Переболевшим и вакцинированным ранее стоит захватить соответствующую справку или QR-код, если вы хотите привиться «Лайтом».