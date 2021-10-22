Волгоградская область получит почти 190 млн рублей на строительство очистных сооружений на Голодном

Кабмин выделит 189,5 млн рублей на строительство очистных сооружений на острове Голодном в Волгограде. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписали накануне, 20 октября. Благодаря финансированию, работы по строительству второй очереди сооружений начнутся раньше запланированного на целый год – уже в 2021 году.

Напомним, сооружения биологической очистки начали строить в 2019 году в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги». В этом году завершится первый этап.

«Ввод новых сооружений на острове Голодный должен втрое снизить объём неочищенных стоков, которые сбрасываются в Волгу», - говорится в сообщении.