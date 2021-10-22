В аэропорту Волгоград изменят схему движения и отменят плату за парковку

Площадь перед терминалами закроют для транспорта. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В международном аэропорту Волгограда начинается реконструкция привокзальной площади. Из-за этого с 25 октября 2021 года будет временно изменена схема движения автотранспорта, также в ближайший месяц парковка в аэропорту станет бесплатной, сообщили в компании.

- С 25 октября 2021 площадь перед терминалами внутренних (С2) и международных (С) воздушных линий для проезда автотранспорта будет закрыта, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

Новая схема движения в аэропорту Волгограда. Фото: Международный аэропорт Волгограда

Выездная дорога из воздушной гавани на время станет двусторонней и будет работать на въезд и выезд. Плату за парковку, которая до этого действовала на территории аэропорта Волгограда, временно брать не будут. Ненадолго оставить машину, высадить пассажиров или загрузить багаж жители Волгограда и таксисты смогут на парковке напротив бывшего терминала А. Продолжит работать и долгосрочная бесплатная парковка (P3) перед въездом в аэропорт.

Напомним, в воздушной гавани будут менять дорожное покрытие, построят подъездную площадку у терминала «А», пешеходные дорожки и переходы с пандусами, а также тротуар от долгосрочной парковки до здания гостиницы. У подрядчика на это есть максимум 40 дней.