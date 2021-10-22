Мошенники из Волгограда обманули сотрудников 13 фитнес-центров страны

Мужчины под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники угрозыска волгоградского Главка вместе с Росгвардией задержали в Краснооктябрьском районе двух подозреваемых в мошенничестве мужчин. Они причастны к серии телефонных крупных афер. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, преступники обманули работников 13 фитнес-центров в Омской, Архангельской, Вологодской, Иркутской областях, Республике Чувашия, ХМАО–Югре и Красноярском крае.

- Один из злоумышленников обзванивал работников фитнес-центров, и представлялся их руководителем. Затем требовал срочно передать ему всю имеющуюся в кассах наличность и присылал работника курьерской службы, который, получив деньги, переводил их на указанные ему счета, - уточнили в Главке.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, оба находятся под стражей. Расследование продолжается.