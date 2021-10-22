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Общество22 октября 2021 12:48

Волгоградское МЧС предупредило об ураганном ветре

Порывы будут достигать 20 м/с
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Ураган сохранится до конца суток пятницы

Ураган сохранится до конца суток пятницы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупредило об урагане. Сильные порывы юго-западного ветра в отдельных районах региона будут достигать 20 м/с до конца суток 22 октября, сообщили «КП-Волгоград» в спасательном ведомстве со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. Волгоградцам рекомендуют при ухудшении погоды соблюдать меры безопасности.

Парковать автомобили нужно вдали от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций, подальше от них нужно держать и пешеходам. Запрещается стоять под линиями электропередач, трогать и приближаться к оборванным проводам. При усилении ветра в помещениях нужно плотно закрыть окна и форточки. Также следует исключить выход на водоемы на маломерных судах.

- В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефонам 101 или 112, - напомнили в ГУ МЧС по региону.