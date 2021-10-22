В Волгограде начали исследовать пробы почвы, воды и воздуха со шламонакопителя на «Химпроме»

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде начали исследовать пробы почвы, воды и воздуха со шламонакопителя бывшего «Химпрома». Всего специалистам предстоит проверить около тысячи образцов. Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, результат изысканий ляжет в основу проекта обеззараживания территории «белого моря». Сейчас в лаборатории поступило 194 пробы.

- Химический и токсилогический анализ проходят 60 проб образцов грунта, 41 - шлама. Кроме того, изучаются 16 проб фильтрата и поверхностных вод, 7 - донных отложений из затона Сарептский и реки Волги, показатели атмосферного воздуха (10 проб). Лаборатории также проверят образцы содержимого, лежащего под шламом, - отметили в облкомприроды.

После инженерных изысканий специалисты определят количество участков со схожим составом отходов, разработают 3D-модель объекта, в которой будут указаны границы, координаты и описания природных и техногенных условий. Результаты должны быть готовы к середине декабря. На их основе разработают проектное решение и проектную документацию ликвидации шламонакопителя. Инженерные изыскания проводит компания «ГеоТехПроект», она же разработает проектную документацию. Ликвидировать химически и экологически опасное «белое море» должны в течение 2023-2024 годов.