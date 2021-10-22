«Ротор» получил штраф от РФС за матч с «Кубанью»

Не все болельщики были во время игры в масках. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» по итогам многих матчей первенства ФНЛ получает денежные наказания от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Очередное штраф волгоградскому клубу был выписан за игру 17-го тура с «Кубанью», которая завершилась на «Волгоград Арене» победой гостей со счетом 3:1. «Ротор» заплатит 30 тысяч рублей, сообщили «КП-Волгоград» в РФС.

20 тысяч рублей составил штраф за нарушение Санитарного регламента первенства. Не все болельщики на стадионе были в защитных масках и соблюдали социальную дистанцию. За антиковидные меры «Ротор», как и другие клубы России, наказывается регулярно. Еще 10 тысяч рублей клуб заплатит за нарушение подпункта регламента первенства по соответствию электронного табло стадиона нормативу РФС. Официальные лица во время матча усмотрели, что оно на «Волгоград Арене» работало неправильно.