В Волгограде в круглосуточном режиме ремонтируют проезд Нефтяников

Пока позволяет погода, дорожники МУП «Северное» в круглосуточном режиме ремонтируют проезд Нефтяников в Волгограде. За долгие годы проезжая часть покрылась ямами, ездить по ней стало затруднительно. Отчасти виной тому грузовики, которые возят товары на оптовый рынок. Откладывать ремонт было некуда, участок включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Рабочие приведут в порядок более 1 километра трассы, заменят порядка 9,6 квадратных метров асфальта. Трудятся в ускоренном режиме.

- Уже сегодня вечером, в условиях сниженного трафика, на объект выйдет спецтехника для подготовки основания и последующей укладки первого, выравнивающего слоя нового покрытия дороги, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

В администрации отмечают, что темпы работ на качество ремонта никак не повлияют: за этим строго следит МУ «Комдорстрой».