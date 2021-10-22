Власти Волгограда согласовывают проект реконструкции улицы Чуйкова

Еще один участок улицы Чуйкова обновят в ближайшие пару лет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вскоре в центре Волгограда продолжится комплексное благоустройство пешеходной зоны на улице маршала Чуйкова. Приведут в порядок верхнюю террасу Центральной набережной от музыкального театра до улицы Ковентри. Проект уже прошел историко-культурную экспертизу, сообщили в мэрии.

- По результатам историко-культурной экспертизы проекта установлено, что предложенные разработчиком решения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия, не оказывают на них негативного влияния и не нарушают их визуальное восприятие в историко-градостроительной среде, - рассказали в администрации города.

Какие именно решения предложили проектировщики, в мэрии пока не говорят. Впереди еще множество согласований и экспертиз, которые могут внести изменения в документацию. В любом случае в проекте заложена полная замена асфальта на плитку, установка новых лавочек на чугунных ножках и урн, новый поливочный водопровод и система видеонаблюдения. В зеленой зоне высадят более 500 лиственных деревьев и кустарников. Украсят обновленную набережную новый газон, рябина, сумах оленерогий, а также живая изгородь из бирючины. В клумбах высадят розы.

Общая протяженность набережной от улицы Краснознаменской до музея-панорамы «Сталинградская битва» составляет более полутора километров. Поэтому реконструкцию разбили на несколько этапов. Сначала обновили верхнюю террасу от храма Иоанна Предтечи до музыкального театра. Там теперь есть декоративный прудик, сухой фонтан, скейт-парк, новый газон, молодые деревья и кустарники. Также отремонтировали пропилеи, ротонду, лестницы и фонтан «Искусство». Теперь городские власти планируют следующий этап, который может начаться уже в следующем году.