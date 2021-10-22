Роспотребнадзор посоветовал волгоградцам сидеть дома на нерабочей неделе

Волгоградцам порекомендовали общаться с родственниками и друзьями по телефону и другим средствам связи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни из-за сложной ситуации с коронавирусом. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области рекомендует гражданам во время этого периода оставаться дома. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Волгоградцам стоит отказаться от приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, не отправляться в поездки.

- Используйте это время с пользой для своего здоровья – больше гуляйте на свежем воздухе, сделайте прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа, - добавили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Волгоградцам посоветовали пользоваться службами доставки товаров, общаться с родственниками и друзьями по телефону и другим средствам связи, а по городу при необходимости передвигаться на личном автомобиле или такси.