Под Волгоградом водитель «ВАЗа» пострадал в ДТП с лошадью

Пару дней назад в Калачевксом районе Волгоградской области водитель «Лады Гранты» едва не погиб из-за диких кабанов, которые выбежали на трассу. Похожая авария произошла около трех часов ночи 21 октября в Камышинском только с участием лошади. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Главке, 23-летний водитель «ВАЗа» ехал по селу Таловка. Внезапно на дорогу выскочило животное, пришлось действовать по ситуации.

- Следуя по улице Придорожной, не справился с управлением, совершил наезд на животное (лошадь), после чего оставил место совершения ДТП. В результате ДТП водитель с травмами обратился в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Что стало с лошадью не уточняется.