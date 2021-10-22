В Волгограде обсуждают внедрение цифровой слежки за QR-кодами в местах скопления людей

Необязательность исполнения режима ограничений - одна из причин небольшого числа вакцинированных, считает член общественной палаты Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде могут внедрить цифровую слежку за QR-кодами, ПЦР-тестами в местах скопления людей. Такую идею обсудили в общественной палате Волгоградской области. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель комиссии по СМИ и IT региональной общественной палаты, бизнесмен Вячеслав Черепахин. Он отметил, что среди причин нежелания волгоградцами вакцинироваться от коронавируса – необязательность исполнения режима ограничений.

- Он не приносит неудобств и как следствие, колеблющиеся не считают необходимым прививаться и получать сертификат. В связи с этим, появилась задумка о внедрении автоматических устройств контроля за QR-кодами, ПЦР и другими метками в местах скопления людей, - написал член общественной палаты региона.

Бизнесмен отметил, что возникают двойственные ощущения, ведь появится еще один способ слежки.

- С одной стороны, это еще один цифровой контроль, которого многие боятся (мне страх этот не понятен, но их довольно много). С другой стороны, а зачем тогда нужны эти меры безопасности, если их не соблюдать? – считает Вячеслав Черепахин.