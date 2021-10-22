Семья ребенка-инвалида, которую не пустили в аквапарк Волжского, ожидает суда

Сотрудники аквапарка посчитали, что поведения ребенка-инвалида могло угрожать другим посетителям. Фото: https://www.instagram.com/sugar_elya/

Семья ребенка-инвалида из Астрахани, которую не пустили в аквапарк Волжского готовится к суду с директором комплекса. Мама мальчика отметила, что пока не знает, сколько может составить сумма морального вреда из-за инцидента, который произошел летом в Волгоградской области. Об этом женщина рассказала в своем Instagram.

- Сумма морального ущерба будет также определяться судьей. Наверное, это будет в ближайшее время, я надеюсь. Я очень рада, что суд не оставил без внимания эту ситуацию, и впредь публичные организации будут думать, прежде чем что-то делать, - рассказала женщина.

Мама мальчика с аутизмом также прокомментировала недавнее судебное заседание, на котором директору аквапарка в Волжском назначили штраф.

- Суд был у господина Газаряна с Роспотребнадзором. Так как господин Газарян является индивидуальным предпринимателем, по закону административный штраф – от 30 до 50 тысяч рублей. Штраф назначен в рамках закона, данная сумма пойдет в казну государства, - поделилась с подписчиками жительница Астрахани.

Напомним, 2 августа 2021 года семья Шаумуруновых приехала в Волжский. Супруги с детьми решили пойти в аквапарк, куда их не пустили. Сотрудники комплекса расценили поведение ребенка с аутизмом как угрожающее жизни и здоровью посетителей. Это было сделано незаконно. Проверку проводили прокуратура и следственный комитет.