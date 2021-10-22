В центре Волгограда участник дорожного конфликта разбил машину битой

Ущерб составил 75 тысяч. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Дорожный конфликт произошел в центре Волгограда в августе этого года: на улице 7 Гвардейской не разъехались «Фольксваген» и «ВАЗ», в итоге один из водителей разбил машину оппонента битой. Две уголовные статьи возбудили в отношении пассажира отечественной легковушки. Как установили полицейские, в тот день 46-летняя водитель иномарки обогнала «ВАЗ».

- Когда на перекрестке движение остановилось, из указанного транспортного средства вышел мужчина и битой нанес несколько ударов по зеркалу заднего вида её автомобиля, скрывшись в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге хулигана задержали аж в Тамбове, куда он поспешил скрыться от полицейских. Ему грозит 7 лет тюрьмы.