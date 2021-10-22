22 октября в Волгограде и области потеплеет до +20 градусов

В пятницу в Волгограде немного потеплеет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы уже достали самые теплые осенние вещи – температуры хоть и не нулевые, но ветер в регионе уже холодный, пронизывающий. В пятницу, 22 октября, жителей региона ждет небольшое потепление: как сообщили «КП-Волгоград» в областном ЦГМС, температура поднимется до +20 градусов. В городе-герое ожидается +18 тепла. Местами пройдут небольшие дожди, обещают синоптики. Ветер юго-западный с порывами от 8 до 14 метров в секунду.

В субботу температура еще продержится на высокой для октября отметке: от +14 до +19 градусов, а вот 24 числа резко опустится. Синоптики прогнозируют +12 градусов в Волгоградской области, а в областном центре +9...+14°. При этом ночью ожидаются плюсовые температуры.