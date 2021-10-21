В Волжском с 1 ноября повысят стоимость проезда

Проезд будет стоить 25 рублей. Фото: Семен ШПАК

С 1 ноября 2021 года проезд в общественном транспорте в Волжском будет стоить столько же, сколько и в Волгограде. Билет на поездку одного пассажира или провоз одного места багажа в автобусе или трамвае обойдется в 25 рублей независимо от расстояния в пределах города, сообщили в мэрии.

- Повышение тарифа является вынужденной мерой в условиях удорожания топлива и энергоресурсов. Стоимость проезда не менялась с апреля 2018 года, - отмечают в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского.

При этом за единый проездной билет на трамвай и автобус школьники будут отдавать 330 рублей, студенты – 645 рублей в месяц. Льготный именной проездной билет для пенсионеров и инвалидов будет стоить 750 рублей, а единый проездной билет на предъявителя в месяц обойдется в 1250 рублей.

Однако у пассажиров останутся все прежние возможности сэкономить на проезде. Так, сохраняется право пересадки на другой маршрут или другой вид транспорта в течение часа. Отсчет времени начинается от минуты оплаты, указанной в кассовом чеке на первую поездку.