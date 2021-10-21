В шести районах Волгограда отключат электричество 22 октября

Света не будет несколько часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

После небольшого перерыва волгоградские энергетики продолжают плановые ремонты на городских электросетях. В пятницу, 22 октября 2021 года, без электричества на несколько часов останутся жители сразу шести районов Волгограда. В графике значатся - Красноармейский, Кировский, Советский, Ворошиловский, Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы, не целиком, а отдельные жилые массивы. Без света останутся и частный сектор, и многоэтажки, и вуз, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг - Волгоград». Публикуем полный список адресов.

В Кировским районе 22 октября с 9 до 17 часов отключат свет на улице Денисенко, в домах №205-241 и 192-226. На Тракторном в этот день электричества не будет с 13.00 до 16.00. Отключения пройдут на Спартановке по адресам: улица Николая Отрады, дома №6 и 8 и Наб. Волжской Флотилии, №1. В Красноармейском будут обесточивать с 13 до 17 часов дома по адресу: улица Садовая, дома №5, 6, 7 и 8.

В Ворошиловском в пятницу среди коммунальных страдальцев, которые будут вынуждены запастись свечами или фонариками, станут жители следующих улиц: Валдайская, 196а, Вяземская, 20-54, 49,54а, 52а, 26а, 28а, 24а, 19-57, 19а, 25а, 28а, 37а, 39а, 49а, Гродненская, 15а, 15, Ельшанская, 130, 134, 134а, 125-139, 127а, 129а, 135а, 137а, 139/1, Калачевская, 42-54, 54а, 43-57, 53а, Кронштадская, 82-92, 71, Кузнецкая, 105-113, 136, 138а, 138-140, 142а, 144, 136, 134, Ленинградская, 131-137, 133а, 135а, 137а, 134-150, 144а, 140а, Радомская, 5-27, 15а, 6-10, Саранская, 55, 53, 53а, 57, Чигиринская, 1-29, 6-12, 16-20, 31а, 33, 35а, 35, 22-30, Уржумская, 9, 11а, 11б, 13, 15, 15-31, 10-32, переулок Чембарский, 1а, 1б, 1г, 1/5, 3, 6, 8-26, 21а, 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48 50, 50а, 52, Череповецкая, 20, 20а, 24а, 24/3, 24/7, 26 (МФЮА), 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50. Света не будет с 9 утра до 17 часов.

В Краснооктябрьском районе 22 октября 2021 с 9 до 15 часов обесточат дома: улица Араратская, №41-65, 38-70, переулки 1-й Манежный, №6, 6а, 8б, 8-12, 7-15, 2-й Манежный, №1-9, 2, 4, 3-й Манежный, №3-17, 4-й Манежный, №1-9, 2-18, 3-й Былинный, №1-13, 2-12, 4-й Летный, №22-44, 23-39, улица Былинная, №27-37, Телефонная, №46-52. Чуть меньше – с 9.00 до 12.00 – будут сидеть без света жители улиц Варшавская, 4, Кузнецова, 31/1, Новоремесленная, 3. И весь день с 9.00 до 17.00 оставят без электричества следующие адреса: улица Аграрная, дома №21-43, 34-38, 47, улица Окраинная, дома №1б-19б, 1-19, 2-18.

Более масштабными будут отключения света 22 октября в Советском. На Тулака с 9 до 13 часов обесточат дома: улица Авиаторская, №3, 3а, 257, 187, Армянская, №219, 234, улица Карла Маркса, дома №13- 19, Туркменская, №12 и 15, Ярославская, №108, 203. С 9 до 17 часов не будет электроэнергии у жителей следующего жилого массива: улица Габышева, дома №50-70, 72а, 57-71, 74а, 74б, 74д, 72-74, 72б, 75-87, Дарвина, 4-16, 14а, 14/1, 14/2, 1-21, Дубинина, 1, 4, 6, Пассара, дома №4-16, 4а,13а, 11, 13, 15, 18, 18а, 20, 28-42, 19-35, 31а, 31б, Мочалова, №2-16, 2а, 4а, 1-21, 18-36, 18а, 27-47, Хрюкина, №26-46, 27-45, Полухина, дома №80-88, Коганова, 75-95, 72-96, Дарвина, №22, 24, 25 и 27, переулок Рубиновый, дома №1-11, 9а, 11а, 15 и 10, улица Савицкого, 4-18, 18а, 1-17, Черемуховая, 23г, улица Хрюкина, дома №2-20 и 1-21. Еще дольше - с 8.00 до 17.00 - не смогут включить электроприборы и свет жильцы домов по адресам: улица Геологическая, №3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, улица Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 7, переулок Мостового, дома №9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, улица Юная, №2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2.