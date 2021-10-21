Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 17:31

Под Волгоградом на ночь закроют для грузовиков железнодорожный переезд

Ремонт путей запланирован в Светлоярском районе Волгоградской области в ночь с 22 на 23 октября 2021 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проехать не смогут только грузовики.

Проехать не смогут только грузовики.

Фото: Артур ГАЛЕЕВ

В ночь с пятницы на субботу в Светлоярском районе Волгоградской области запланировали ремонт железнодорожного переезда. Ограничат движение автомобильного транспорта с вечера 22 октября до утра 23 октября 2021 года переезд на пересечении с объездной автодорогой 18К-1. Коснется это только большегрузов, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- В связи с ремонтными работами с 22:00 22 октября до 07:00 23 октября 2021 года будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 86 км станции Абганерово. В это время будет запрещен проезд грузового автотранспорта, - рассказали в ПривЖД.

Автомобилистов, чей путь лежит через этот железнодорожный переезд, просят заранее планировать свой маршрут.