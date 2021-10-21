Под Волгоградом на ночь закроют для грузовиков железнодорожный переезд

Проехать не смогут только грузовики. Фото: Артур ГАЛЕЕВ

В ночь с пятницы на субботу в Светлоярском районе Волгоградской области запланировали ремонт железнодорожного переезда. Ограничат движение автомобильного транспорта с вечера 22 октября до утра 23 октября 2021 года переезд на пересечении с объездной автодорогой 18К-1. Коснется это только большегрузов, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- В связи с ремонтными работами с 22:00 22 октября до 07:00 23 октября 2021 года будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 86 км станции Абганерово. В это время будет запрещен проезд грузового автотранспорта, - рассказали в ПривЖД.

Автомобилистов, чей путь лежит через этот железнодорожный переезд, просят заранее планировать свой маршрут.