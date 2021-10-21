Гражданину Алжира дали 8 лет тюрьмы за жестокое убийство волгоградца

В четверг, 21 октября, Центральный районный суд Волгограда вынес приговор 27-летнему гражданину Алжира, обвиняемому в убийстве 29-летнего жителя Волгограда. Мужчине дали 8 лет колонии строгого режима. об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области установило, что преступление произошло 19 февраля этого года в центре города-героя. Мужчины познакомились в баре, затем волгоградец пригласил иностранца к себе в гости.

- В квартире между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес несколько ударов ножом по различным частям тела хозяина жилья. От полученных травм 29-летний потерпевший скончался Вину в содеянном мужчина полностью признал, - уточнили в прокуратуре.

Приговор не вступил в силу.