Часть жителей Волгограда так и не получили отопление

В мэрии заявляют, что холодные батареи - это вина УК. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошло 10 дней после того, как в Волгограде обеспечили стопроцентную подачу тепла до ввода во все многоквартирные дома. Но поток жалоб от жителей города на холодные батареи в их квартирах или комнатах не иссяк. Правда, теперь это уже не массовые проблемы, а единичные случаи, сообщают в мэрии.

- В течение дня сейчас поступает не более десяти обращений, связанных с некачественной работой обслуживающих организаций по обеспечению теплоснабжения квартир. Зачастую жалобы приходят из одного и того же дома, - подчеркивают в администрации города.

Бывает, что в квартирах холодно из-за аварии на теплосети – тут уж никуда не деться, придется ждать, пока «Концессии» восстановят теплотрассу. Но чаще всего батареи остаются холодными из-за неотрегулированности внутридомовой системы отопления или завоздушенности стояков. На эти случаи приходится 95% замерзающих в своих квартирах горожан.

- Даже если дом перешел на прямой договор с концессиями, именно УК обязаны провести наладку внутридомовых сетей. Нередко они по какой-то причине «забывают» открыть внутридомовые задвижки или спустить воздух из батарей, - заявляют в «Концессиях».

Так что волгоградцам предлагают звонить и писать заявки в УК или ТСЖ, которое обслуживает дом. Если же они не торопятся, можно пожаловаться на круглосуточные телефоны, по которым районные коммунальные службы принимают жалобы горожан на некачественную работу управляющих организаций по отладке отопления. По данным мэрии, в последние дни они помогли решить проблемы жителям домов на улице Рабоче-Крестьянская,52, Ковенская, 6а, Гродненская,10, Кузнецкая,32, Аджарская,18, Советская, 8 и по многим другим адресам.

- Все поступающие от жителей заявки оперативно берут в работу специалисты профильных подразделений мэрии для разрешения ситуации совместно с обслуживающими дома организациями, - подчеркивают городские власти.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ В ВОЛГОГРАДЕ

Телефоны диспетчерских служб ЖКХ районов Волгограда: Красноармейский – 67-70-67, Кировский – 45-29-83, Советский - 41-69-51, Ворошиловский, Дзержинский – 33-63-92, 33-63-84, Центральный – 23-13-15, Краснооктябрьский – 73- 50- 82, Тракторозаводский – 70-10-26.

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