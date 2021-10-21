В Волгограде в 3-й поликлинике назначили нового главного врача

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

Новым главным врачом клинической поликлиники №3 Волгограда стала Виктория Годенко. Ее назначили по рекомендации экспертного совета облздрава. Виктория Годенко является выпускницей ВолгГМУ по специальности «Педиатрия», затем она прошла профессиональную переподготовку по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье», рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В 2008 году специалист стала работать врачом-педиатром, затем перешла в департамент здравоохранения администрации Волгограда, а после – в дирекцию по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области.

С 2019 года Виктория Годенко работала в клинической поликлинике №3 заместителем главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности.