Волгоградских предпринимателей оштрафовали на 1,3 миллиона за некачественные пирожные и хлеб

С продажи сняли почти 40 кг некачественных кондитерских изделий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управление Роспотребнадора по Волгоградской области оценило качество кондитерских и хлебобулочных изделий, которые производят или продают юридические лица или предприниматели. За 9 месяцев 2021 года специалисты сделали более 150 проверок, во время которых было исследовано свыше 500 проб продукции. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, из общего числа не соответствовало установленным требованиям по микробиологическим показателям 1,2% проб.

Среди нарушений специалисты выявили, в частности, ненадлежащее санитарно-техническое состояние производственных и складских помещений, отсутствие у сотрудников данных о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров, несоблюдение антиковидных требований.

Должностные лица и предприниматели в общей сумме были оштрафованы на 1 миллион 300 тысяч рублей. Роспотребнадзор снял с продажи 2 партии кондитерских изделий весом 39,5 кг.