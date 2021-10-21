В Волгограде от коронавируса скончался 25-летний парень

За сутки от ковида скончались 27 волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области число летальных исходов от коронавируса не уменьшается. 21 октября повторился антирекорд за всю пандемию, скончались 27 человек. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, жертвой ковида стал 25-летний парень. Вирус остается смертельно опасным не только для пожилых, но и для молодых людей.

Также за сутки скончались еще 15 мужчин, которым было от 49-ти до 85-ти лет, и 11 женщин в возрасте 64-91 год. Погибшие проживали в Волгограде, Камышинском, Жирновском, Быковском, Клетском, Котельниковском и Михайловском районах. За всю пандемию в Волгоградской области жертвами COVID-19 стали 3273 человека.