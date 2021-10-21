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Здоровье21 октября 2021 15:23

Из-за коронавируса в скорую помощь ежедневно поступает порядка 2,5 тысяч звонков от волгоградцев

Главный врач волгоградской неотложки рассказал, что нужно разорвать цепочку заражений
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Врач скорой помощи призвал волгоградцев вакцинироваться от ковида

Врач скорой помощи призвал волгоградцев вакцинироваться от ковида

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские врачи работают на износ из-за коронавируса. Инфекционные госпитали переполнены пациентами с ковидом, большое число больных в поликлиниках. Под нагрузками и неотложка. Главный врач клинической станции скорой медицинской помощи Олег Ярыгин рассказал, что ежедневно поступает около 2,5 тысячи вызовов от жителей Волгограда и области. На номер 112 каждый день звонят порядка трех тысяч волгоградцев. Большинство из них связаны с коронавирусом. Врач отметил, что распространение вируса может остановить вакцинация.

- Дорогие друзья, эпидемию можно остановить только одним путем – разорвать цепочку заражения, значит, необходимо сделать прививку. Пожалуйста, сходите на прививочный пункт, сделайте прививку от этого грозного смертельного заболевания. Болеют и дети, и взрослые, и подростки, и молодое поколение, - подчеркнул Олег Ярыгин.

Неотложка нужна при серьезной угрозе жизни, например, при инсульте, инфаркте, кровотечениях. Машина скорой помощи спешит к таким пациентам с включенными сиренами. Но врачам и фельдшерам приходится разрываться из-за многочисленных звонков от тех, кто почувствовал признаки ковида. Они решили, что врач скорой приедет «послушать», «посмотреть» и «расписать лечение», отметили в Клинической станции скорой медпомощи. И в большинстве случаев, эти волгоградцы не привиты.