Из-за проблем с электричеством больницы в Волгоградской области перевели на резервное питание

В Волгоградской области возникли нарушения электроснабжения, перебои были зафиксированы в Ленинском и Среднеахтубинском районах. Из-за этого социальные объекты были оперативно переведены на резервные источники питания, прежде всего, это центральные районные больницы. Нарушение электроснабжения не повлияло на работу медучреждений, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

- Работа систем жизнеобеспечения пациентов обеспечена. В случае отключения электричества системы переходят на резервное питание автоматически, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Сейчас в некоторых населенных пунктах Ленинского и Среднеахтубинского районов электроснабжение возобновили. Работы на остальных объектах продолжается.