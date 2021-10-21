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Общество21 октября 2021 12:50

Из-за проблем с электричеством больницы в Волгоградской области перевели на резервное питание

Электроснабжение нарушилось в двух районах региона
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгоградской области возникли нарушения электроснабжения, перебои были зафиксированы в Ленинском и Среднеахтубинском районах. Из-за этого социальные объекты были оперативно переведены на резервные источники питания, прежде всего, это центральные районные больницы. Нарушение электроснабжения не повлияло на работу медучреждений, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

- Работа систем жизнеобеспечения пациентов обеспечена. В случае отключения электричества системы переходят на резервное питание автоматически, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Сейчас в некоторых населенных пунктах Ленинского и Среднеахтубинского районов электроснабжение возобновили. Работы на остальных объектах продолжается.