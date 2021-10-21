В Волгограде уборщица из-за телефонных мошенников лишилась 2,2 тысячи долларов

Волгоградцы из-за доверчивости продолжают терять свои сбережения Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области участились случаи обмана граждан под предлогом получения прибыли на биржах. Доверчивые жители при звонках неизвестных теряют огромные сбережения. Так 59-летняя уборщица из Волгограда, поверив в быстрое получение прибыли, перевела мошенникам 2,2 тысячи долларов. Двух миллионов рублей лишился 57-летний работник металлургического предприятия Волжского, которому позвонил якобы работник иностранной инвестиционной компании, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

- Схема хищений выглядит следующим образом: злоумышленники звонят клиентам и предлагают удаленно инвестировать деньги в различные сферы, убеждая в своем профессионализме и обещая быстрое получение прибыли. Как правило, мошенники представляются иностранными агентами крупных финансовых компаний, имеющих положительную репутацию на финансовом рынке, либо, по их словам, действуют якобы от имени иностранных брокерских компаний, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские предупреждают, что не стоит верить предложениям с ежедневным доходом и участию в проекте с гарантированным возвратом средств. Реальные брокеры не просят переводить деньги на банковские карты или другие платежные системы.