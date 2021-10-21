Волгоградец уехал на заработки, а вернувшись обнаружил, что его «похоронили»

Волгоградцу пришлось доказывать, что он жив. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Тракторозаводского района Волгограда через суд пришлось доказывать, что он жив, а вместо него похоронили другого человека. 21 октября 2021 года суд аннулировал запись о смерти, сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Эта странная история произошла в июне 2021 года в Волгограде, когда родная сестра истца заявила в полицию о пропаже брата. Мужчина несколько дней не выходил на связь. Впоследствии стражи порядка нашли тело неизвестного, в котором женщина признала родственника.

- В следственном отделе по Тракторозаводскому району СУ СКР РФ по Волгоградской области женщине была представлена для обозрения фототаблица к протоколу осмотра места происшествия, а также сам протокол по факту обнаружения трупа мужчины. Изучив документы и посмотрев фотографии, женщина сообщила, что труп неизвестного мужчины – труп её родного брата, - уточнили в суде.

Похоронили. А спустя несколько дней брат вернулся домой живым и невредимым.

- В июле истец пришел домой, свое отсутствие объяснил тем, что находился на заработках в городе Ростов-на-Дону. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность трупа мужчины, имеющего регистрацию в Краснодарском крае, - рассказали в пресс-службе суда.

В итоге мужчина некоторое время доказывал, что он на самом деле жив.