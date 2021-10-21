В магазинах Волгограда и Волжского нашли мясо с африканской чумой свиней

Зараженное мясо не успело попасть на прилавки Фото: Мария ЛЕНЦ

Карантин по африканской чуме свиней установили в Волгограде и Волжском. В двух магазинах крупнейших городов региона нашли инфицированное мясо. Постановление об ограничительных мероприятиях подписал вице-губернатор Евгений Харичкин. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный документ, мясо с АЧС было обнаружено в холодильных камерах магазинов, располагающихся на улице Космонавтов, 30 в Волгограде и проспекте Ленина, 313 в Волжском.

По этим адресам находятся гипермаркеты «Лента». Карантин на инфицированных объектах, а именно в холодильниках, где хранилось зараженное мясо, был установлен с 19 октября до истечения 30 дней после завершения необходимых мероприятий. Все продукты свиноводства будут изъяты и уничтожены. Находиться в инфицированных холодильных помещениях смогут только специалисты ветеринарной службы и привлеченный для ликвидации зараженного мяса персонал магазинов.

Также во время карантина в гипермаркетах запретили перемещение и перегруппировку свиней, их ввоз и вывоз, убой, вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма. В администрации области сообщили, что мяса с АЧС на прилавках не было.

- Продукция, зараженная АЧС, выявлена до попадания ее на прилавок магазина. Товар находился на складе. В регионе выстроена многоступенчатая система контроля продукции, в том числе привозимой из других регионов.

Напомним, африканская чума свиней не представляет опасность для человека. При этом важно такую продукцию выявлять, чтобы не допустить распространения инфекции и попадания такого мяса или его отходов в хозяйства, где содержат животных, - отметили в региональной администрации.