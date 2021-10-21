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Общество21 октября 2021 10:39

В Волгограде стремительно растут цены на огурцы, помидоры и картофель

С каждой неделей становятся дороже не только овощи
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Овощи становятся роскошью на обеденном столе у волгоградцев

Овощи становятся роскошью на обеденном столе у волгоградцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При взгляде на цены в магазинах или на рынках можно ужаснуться, они становятся все выше и выше. За очередную неделю – с 11 по 18 октября – в Волгограде было зафиксировано очередное подорожание продуктов. Особенно это коснулось овощей. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, в городе на 16,64% выросли цены на помидоры, килограмм в среднем стоит больше 103 рублей. Огурцы подорожали на 10,49%, за килограмм приходится платить около 100 рублей. На 3,02% увеличилась стоимость картофеля.

В Волгограде дорожают не только овощи. На 3,47% выросли цены на вареную колбасу, на 3,37% - на овощные консервы для детей, на 2,11% - на хлеб из ржаной муки. Некоторые продукты на прошлой неделе немного стали выгоднее. На 6,91% подешевели фруктовые консервы для детей, на 3,03% - поваренная пищевая соль, на 2,44% - вермишель, на 2,71% - репчатый лук, на 2,3% - морковь.