На трассе в Волгоградской области в аварии с иномаркой и «КАМАЗом» погиб мужчина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 20 октября, на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошла смертельная авария. В 19.40 на 454-м километре дороги 60-летний мужчина за рулем «Chevrolet Lanos» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика «АФ-47415S». «КАМАЗ» под управлением 44-летнего жителя Дагестана делал поворот направо, в этот момент в него влетела иномарка. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

От удара с грузовиком легковой автомобиль превратился в груду металла. В результате ДТП водитель «Chevrolet Lanos» от полученных травм скончался.