ПФР в Волгограде признал 85-летнюю живую женщину мертвой и не выплачивал пенсию

В Волгограде 85-летнюю пенсионерку посчитали мертвой, хотя она жива. В прокуратуру обратилась пожилая женщина. Во время проверки выяснилось, что отделение Пенсионного фонда России в Волгоградской области закрыло ее расчетный счет в банке, на который перечислялась пенсия, в связи со смертью. Однако пенсионерка жива. Оказалось, что счет упразднили на основании записи акта о смерти полной тезки волгоградки, которая скончалась 22 июля в Ленинске. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Прокуратура Ворошиловского района внесла представление в адрес ПФР об устранении нарушений социальных прав. Упразднение лицевого счета было отменено. Пожилой волгоградке возобновили выплату пенсии, в том числе за полуторамесячный период ее отсутствия.