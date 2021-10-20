В Волгоградской области за сутки ковид убил 14 мужчин и 12 женщин

Сегодня, 21 октября, стало известно о 26 летальных случаях среди жителей Волгоградской области от коронавируса. Согласно географии смертности, 16 человек проживали в областном центре, 1 в Волжском, 2 в Камышинском районе и по 1 в Алексеевском, Еланском, Жирновском, Котельниковском, Котовском, Октябрьском, Светлоярском районх.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, среди погибших 14 мужчин (44, 56, 64, 65, 69, 70, 77, 78, 81, 84, 84, 86, 86, 86 лет) и 12 женщин (66, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 79, 79, 83, 86, 92 года).

За весь период пандемии от коронавируса умерли 3246 жителей Волгограда и области. Самое рекордное число смертей за сутки – 27 человек, эти цифры были зарегистрированы 14 октября.