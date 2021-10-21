Банк Уралсиб снижает ставку по ипотечному кредиту

Фото: банка "Уралсиб".

Сегодняшняя линейка ипотечных кредитов от банка Уралсиб предусматривает массу вариантов и возможностей: покупка как уже готового жилья, так и на стадии строительства, рефинансирование сторонних обязательств и приобретение недвижимости, находящейся в залоге у других банков, программы с государственной поддержкой на льготных основаниях, в том числе – семьям с детьми.

Новые условия, принятые недавно банком Уралсиб, делают мечту тысяч российских семей о собственном жилье еще ближе и реальнее. Например, теперь минимальная ставка при ипотечном кредите от трех миллионов рублей (включительно) составляет всего 4,89 %. До трех миллионов рублей - 5,99 %.

Размер стандартной надбавки в случае, если первоначальный взнос менее положенных двадцати процентов от стоимости, тоже снижен – до 0,5 процентных пункта. Это касается всех базовых программ, исключающих господдержку.

Банк Уралсиб продолжает идти навстречу клиентам, выстраивая удобную и гибкую схему работы как с физическими, так и с юридическими лицами, разрабатывая новые сервисы и продукты.

Получить любую помощь и исчерпывающую информацию как по кредитным, так и по любым другим услугам, подать заявку всегда можно в отделениях банка у специалистов, по тел. 8-800-250-57-57, либо на сайте ПАО «БАНК Уралсиб».

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»