Суд отправил в тюрьму жителя Коми, который едва не задушил 17-летнюю волгоградку

Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде вынесли приговор в отношении 32-летнего уроженца Коми, который напал и ограбил 17-летнюю девушку. Мужчину признали виновным в разбое. Следствие и суд установили, что вечером 28 мая 2021 года преступник напал на молодую волгоградку и начал ее душить, пока она не потеряла сознание. После этого он похитил ее сумку и скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

Следователям и полицейским удалось установить личность мужчины благодаря современным криминалистическим возможностям и экспертным исследованиям. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. На одежде девушки специалисты нашли потожировые следы преступника и выделили генотип. Проверка по базам данных показала, что нападение совершил неоднократно судимый уроженец Республики Коми, у которого нет постоянного места жительства. Спустя 3 недели его задержали в Сибири – в Тюменской области.

- В отсутствие источника дохода и личных сбережений злоумышленник свободно передвигался по территории Российской Федерации, преодолевая расстояние автостопом и пешком. Именно таким способом он 28 мая 2021 года прибыл в Волгоград из Москвы и в эти же сутки покинул регион, отправившись в Читу, - отметили в следкоме.

Государственное обвинение поддерживала прокуратура Дзержинского района. Мужчину признали виновным, суд отправил его в колонию особого режима на 2 года 8 месяцев. Приговор вступил в законную силу.